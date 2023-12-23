США одобрили возможную продажу союзникам по НАТО комплексов Stinger за $780 млн

Госдепартамент США разрешил возможную продажу странам НАТО переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и других систем за $780 млн. Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает УНН.

Детали

Как следует из документа, эта структура НАТО ранее запросила в пользу Германии, Италии и Нидерландов 940 ракет Stinger, а также другие системы и техническое обслуживание.

Вероятная продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону трех союзников по НАТО: Германии, Италии и Нидерландов говорится в сообщении.

Американская сторона считает, что возможные поставки усилят системы ПВО трех стран.

Госдеп также разрешил возможное предоставление услуг Агентству НАТО по поддержке и закупкам по техническому обслуживанию и военно-транспортных самолетов C-17 на сумму $150 млн.

Администрация США уже уведомила Конгресс об этих решениях. об этих решениях. Законодательный орган имеет 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

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