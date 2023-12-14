В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра
Один из "шахедов" упал на территорию Румынии во время ночной атаки россиян на Украину.
Javelin, боеприпасы и транспорт: Эстония предоставляет Украине пакет военной помощи на 80 миллионов евро
Эстония обещает предоставить Украине военную помощь на сумму 80 миллионов евро, включая ракеты Javelin, транспортные средства пулеметы и боеприпасы.
путин назвал войну в Украине "гражданской"
Путин заявил, что война России в Украине закончится, когда будут достигнуты цели денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины - цели, которые остаются неизменными.
Саммит ЕС официально начался: на повестке дня - Украина, расширение и безопасность
Начался саммит ЕС, в центре внимания которого - Украина, расширение ЕС, бюджет, Ближний Восток, безопасность и борьба с антисемитизмом.
Орбан перед саммитом ЕС встретился с Мишелем, Шольцем, Макроном и фон дер Ляйен
Накануне саммита ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил процесс расширения с высшим руководством ЕС, заверив, что нет никаких исключений для вступления на основе заслуг.
Орбан отбрасывает связь между деньгами ЕС для Венгрии и вопросами по Украине
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что нет никакой связи между выделением Венгрии 10,2 млрд евро от ЕС и финансированием Украины или переговорами о членстве в ЕС. Он предложил искать финансирование для Украины вне бюджета ЕС.
Япония, Британия и Италия подписали совместное соглашение по разработке новейшего истребителя
Великобритания подписала с Японией и Италией международное соглашение о разработке инновационного истребителя-невидимки.
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
Эксперты КНИИСЭ исследуют изъятые частные коллекции, в том числе Виктора Медведчука, для установления их культурной ценности и подлинности в рамках уголовного производства.
"Такой необходимости нет": путин о новой волне мобилизации в рф
путин заявляет, что россии не нужна новая мобилизация.
Разбитые жилые дома и линии электропередач: как выглядит Херсонщина после ночной атаки рф
Российские обстрелы в Херсоне ранили пожилую женщину, нанесли материальный ущерб и привели к перебоям с электроснабжением. Атаки осуществлялись с использованием БПЛА и ракет, сообщается о дополнительных жертвах в близлежащем регионе.