В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

Во время ночной атаки россиян на Украину, один из "шахедов" упал на территорию Румынии, образовалась воронка в 1,5 метра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ntv и министерство обороны Румынии.

Детали

В ночь на четверг российские беспилотники, которые атаковали Украину, нарушили воздушное пространство НАТО над Румынией и по тревоге были подняты в воздух немецкие истребители Eurofighter. Во время волны ударов по целям на Украине было зарегистрировано до 70 российских беспилотников типа Shahed 136, один из которых, по предварительным данным, взорвался над воздушным пространством Румынии - сообщает Ntv.

Министерство обороны Румынии сообщило о воронке в 1,5 метра в дельте Дуная возле румынского села Гринд, в 6,5 километрах от украинской границы.

В румынском ведомстве заявили о "возможной вероятности" того, что это беспилотник россиян.

Самолеты ВВС Румынии также поднялись для наблюдения за воздушным пространством.

Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения, совершенные российской федерацией на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти нападения являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права - указали в румынском ведомстве.

Напомним

В ночь на 14 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушные Силы ВСУ сообщили, что был сбит 41 "шахед".