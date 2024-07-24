Начиная с 2024 года уже 789 сельскохозяйственных товаропроизводителей Киевской области получили более чем 14,5 млрд грн банковских кредитов на развитие хозяйств. Об этом заявили в Киевской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

В управлении агропромышленного развития Киевской ОГА отмечают, что только по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9» 477 агропредприятий получили почти 3 млрд грн кредитных средств.

В рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» под 5-9% годовых, в зависимости от категории займа и субъекта предпринимательства, аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Стоит отметить, что программа постоянно актуализируется, учитывая условия и вызовы, которые стоят перед агропроизводителями - объясняют в ОВА.

Также в ведомстве добавили, что полученные средства владельцы могут использовать для покупки оборудования, поддержки деятельности своих предприятий, улучшения условий труда, тем самым сохранить или даже увеличить количество рабочих мест.

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