Украина ожидает собрать 27 млн тонн ранних зерновых в 2024 году. Урожайность варьируется по регионам, но общий прогноз остается неизменным, сообщили в Минагрополитики во вторник, пишет УНН.

Сбор ранних зерновых в 2024 году ожидается на уровне 27 млн тонн. Экватор по сбору ранних зерновых пройден. Есть определенные корректировки по регионам - в юго-восточных из-за жары урожайность немного уменьшилась, а в западных областях - больше, чем предполагалось. Поэтому в конечном итоге, если посмотреть по всей стране, то результаты по ранним зерновым соответствуют прогнозу, и мы благодарны аграриям за их труд