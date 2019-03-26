В Эстонии выявили строителей-нелегалов из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии провели проверку стройплощадок в городе Тарту. Во время рейда, были обнаружены шесть строителей-нелегалов из Украины. Работников и строительную фирму оштрафовали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на err.ee.
Согласно информации издания, в городе Тарту полиция проверила 11 фирм и 17 строителей. В отношении шести граждан Украины было установлено, что они не были должным образом зарегистрированы для выполнения краткосрочной работы в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии. За это их оштрафовали, но размер штрафа правоохранители не сообщили. Фирму, в которой числились строители, оштрафовали на 3 тысячи евро.
Напомним, Министерство социальной политики Украины назвало количество украинских трудовых мигрантов.
Ранее УНН сообщал, что за 2018 год украинские трудовые мигранты переслали в Украину почти 11 млрд долларов.