В Эстонии выявили строителей-нелегалов из Украины

Согласно информации издания, в городе Тарту полиция проверила 11 фирм и 17 строителей. В отношении шести граждан Украины было установлено, что они не были должным образом зарегистрированы для выполнения краткосрочной работы в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии. За это их оштрафовали, но размер штрафа правоохранители не сообщили. Фирму, в которой числились строители, оштрафовали на 3 тысячи евро.



Напомним, Министерство социальной политики Украины назвало количество украинских трудовых мигрантов.



Ранее УНН сообщал, что за 2018 год украинские трудовые мигранты переслали в Украину почти 11 млрд долларов.