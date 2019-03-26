В Естонії виявили будівельників-нелегалів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Співробітники Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії провели перевірку будмайданчиків в місті Тарту. Під час рейду, були виявлені шість будівельників-нелегалів з України. Працівників і будівельну фірму оштрафували. Про це повідомляє УНН з посиланням на err.ee.
Згідно з інформацією видання, в місті Тарту поліція перевірила 11 фірм і 17 будівельників. Відносно шести громадян України було встановлено, що вони не були належним чином зареєстровані для виконання короткострокової роботи в Департаменті поліції і прикордонної охорони Естонії. За це їх оштрафували, але розмір штрафу правоохоронці не повідомили. Фірму, в якій значилися будівельники, оштрафували на 3 тисячі євро.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України назвало кількість українських трудових мігрантів.
Раніше УНН повідомляв, що за 2018 рік українські заробітчани переслали в Україну майже 11 млрд доларів.