По 2018 год украинские заробитчане переслали в Украину почти 11 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году составили почти 11 млрд долларов. Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, передает УНН.
"В прошлом году объем таких поступлений составляет примерно 11 млрд долларов", - сказала Рожкова.
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По ее словам, в 2019 году Нацбанк ожидает замедление роста поступлений на фоне охлаждения миграционных процессов. В то же время центробанк ожидает дальнейший номинальный рост доходов трудовых мигрантов.
Также УНН сообщал, что в год украинские гастарбайтеры переслали из Польши почти 100 млрд гривен.