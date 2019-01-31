За 2018 рік українські заробітчани переслали в Україну майже 11 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Грошові перекази в Україну від трудових мігрантів в 2018 році становили майже 11 млрд доларів. Про це на прес-конференції розповіла перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, передає УНН.
"У минулому році обсяг таких надходжень становить приблизно 11 млрд доларів", - сказала Рожкова.
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За її словами, у 2019 році Нацбанк очікує уповільнення зростання надходжень на тлі охолодження міграційних процесів. Водночас центробанк очікує подальше номінальне зростання доходів трудових мігрантів.
Також УНН повідомляв, на рік українські заробітчани переслали з Польщі майже 100 млрд гривень.