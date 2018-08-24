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В Эстонии предлагают повысить оборонные расходы до 2,5% ВВП

Киев • УНН

 • 10107 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Эстония должна поставить перед собой задачу повысить расходы на оборону до 2,5% ВПП, чтобы укрепить существующую структуру государственной обороны и развивать дополнительные самостоятельные военные возможности республики. С такой инициативой в пятницу выступила партия "Отчизна", сообщает УНН со ссылкой на портал Эстонского телевидения и радио ERR.

В Эстонии предлагают повысить оборонные расходы до 2,5% ВВП

“Государственная оборона в жизни народа играет очень важную роль, поскольку без нее не может быть суверенитета, невозможно повысить благосостояние народа, защищать эстонский язык и культуру. Нужно быть слепым, чтобы не видеть исходящую от России угрозу в ситуации, когда наш восточный сосед организует сейчас учения с 260 тысячами военных, когда в прошлом году вблизи наших границ прошли учения агрессивного характера „Запад“, в которых приняли участие 100 тысяч офицеров и солдат”, — указывает министр обороны Эстонии и член “Отечества” Юри Луйк.

Эта политическая сила безоговорочно поддерживает укрепление обороны Эстонии, поэтому считает необходимым увеличить военные расходы до 2,5% ВВП. Как считают в партии, это должно осуществляться в приемлемом для республики темпе и удовлетворять дополнительным оборонным потребностям. В качестве важного приоритета “Отечество” указывает на необходимость создания своей системы противовоздушной обороны среднего радиуса действия, которая в настоящее время отсутствует в Эстонии.

Как сообщал УНН, Латвия и Эстония решили взыскать с Москвы плату за советскую оккупацию.

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