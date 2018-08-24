В Естонії пропонують підвищити оборонні витрати до 2,5% ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Естонія повинна поставити перед собою завдання підвищити витрати на оборону до 2,5% ВПП, щоб зміцнити існуючу структуру державної оборони і розвивати додаткові самостійні військові можливості республіки. З такою ініціативою в п’ятницю виступила партія “Вітчизна”, повідомляє УНН з посиланням на портал Естонського телебачення і радіо ERR.
“Державна оборона в житті народу відіграє дуже важливу роль, оскільки без неї не може бути суверенітету, неможливо підвищити добробут народу, захищати естонську мову і культуру. Потрібно бути сліпим, щоб не бачити загрозу, що йде від Росії в ситуації, коли наш східний сусід організовує зараз навчання з 260 тисячами військових, коли в минулому році поблизу наших кордонів пройшли навчання агресивного характеру „Захід“, в яких взяли участь 100 тисяч офіцерів і солдатів”, - вказує міністр оборони Естонії і член “Батьківщини” Юрі Луйк.
Ця політична сила беззастережно підтримує зміцнення оборони Естонії, тому вважає за необхідне збільшити військові витрати до 2,5% ВВП. Як вважають в партії, це повинно здійснюватися в прийнятному для республіки темпі і задовольняти додаткові оборонні потреби. В якості важливого пріоритету “Батьківщина” вказує на необхідність створення своєї системи протиповітряної оборони середнього радіуса дії, яка в даний час відсутня в Естонії.
Як повідомляв УНН, Латвія і Естонія вирішили стягнути з Москви плату за радянську окупацію.