В Эстонии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, 9 человек госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Эстонии пассажирский поезд столкнулся на переезде с грузовиком. Девять человек госпитализированы, водители грузовика и поезда находятся в тяжелом состоянии, передает УНН со ссылкой на Delfi.
Инцидент произошел на переезде Кулна Харьюского уезда в нескольких километрах от эстонского города Кейла.
Как сообщает полиция, Центр тревоги получил сообщение о ДТП во вторник в 8:30 утра по местному времени.
Сообщается, что пассажирский поезд следовал из Рийзипере в сторону Таллинна, когда на переезде он столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения локомотив и первый вагон сошли с рельсов.
После инцидента в медицинские учреждения были доставлены 9 человек, в том числе водитель и машинист транспортных средств. Состояние последних оценивается как тяжелое.
Сейчас специальные службы занимаются ликвидацией последствий аварии. Движение поездов нарушено, по маршруту Кейла-Рийзипере-Кейла пустили дополнительные автобусы.
Как сообщал УНН, 12 февраля в австрийской провинции Штирия столкнулись два поезда, в результате чего одна женщина погибла, еще 22 получили травмы.