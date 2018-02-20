В Естонії пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою, 9 осіб госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. В Естонії пасажирський потяг зіткнувся на переїзді з вантажівкою. Дев'ятеро людей госпіталізовано, водії вантажівки та потяга перебувають у тяжкому стані, передає УНН з посиланням на Delfi.
Інцидент стався на переїзді Кулна Харьюского повіту в декількох кілометрах від естонського міста Кейла.
Як повідомляє поліція, Центр тривоги отримав повідомлення про ДТП у вівторок о 8:30 ранку за місцевим часом.
Повідомляється, що пасажирський потяг прямував з Рійзіпере в бік Таллінна, коли на переїзді він зіткнувся з вантажним автомобілем. У результаті зіткнення локомотив і перший вагон зійшли з рейок.
Після інциденту до медичних закладів було доставлено 9 осіб, зокрема водій і машиніст транспортних засобів. Стан останніх оцінюється як тяжкий.
Зараз спеціальні служби займаються ліквідацією наслідків аварії. Рух поїздів порушено, по маршруту Кейла-Рійзіпере-Кейла пустили додаткові автобуси.
Як повідомляв УНН, 12 лютого в австрійській провінції Штирія зіткнулися два потяги, внаслідок чого одна жінка загинула, ще 22 особи отримали поранення.