В Эстонии около 300 человек отравились уксусом

По данным департамента здоровья, в последние годы отравлению уксусом подверглись около 300 человек, причем ежегодно добавляется около 30 таких случаев.

В основном речь идет о случаях, когда люди вдыхают пары уксуса или по ошибке его выпивают. Причем, отмечают специалисты, это касается не только детей, но и взрослых.

Эксперты здравоохранения отмечают, что при случайном употреблении уксуса рот следует сначала прополоскать, а затем медленными глотками выпить стакан воды.

Напомним, за массовое отравление детей развлекательное заведение оштрафовали всего на 1 тыс. грн.