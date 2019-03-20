В Эстонии около 300 человек отравились уксусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Ежегодно в Эстонии фиксируют около 30 случаев отравления уксусом, всего влиянию паров подверглись порядка 300 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.
По данным департамента здоровья, в последние годы отравлению уксусом подверглись около 300 человек, причем ежегодно добавляется около 30 таких случаев.
В основном речь идет о случаях, когда люди вдыхают пары уксуса или по ошибке его выпивают. Причем, отмечают специалисты, это касается не только детей, но и взрослых.
Эксперты здравоохранения отмечают, что при случайном употреблении уксуса рот следует сначала прополоскать, а затем медленными глотками выпить стакан воды.
Напомним, за массовое отравление детей развлекательное заведение оштрафовали всего на 1 тыс. грн.