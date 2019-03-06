За массовое отравление детей развлекательное заведение оштрафовали всего на 1 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В конце февраля запорожские контроллеры проверили развлекательный центр "Джамп Сити" (Бердичев), зафиксировав ряд нарушений требований санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета, передает УНН.
"Причиной такой проверки стала ситуация со вспышкой острой кишечной инфекции среди детей, родители которых связывают ее с посещением этого детского развлекательного центра. Было зафиксировано более 10 таких случаев заболеваний детей", - говорится в сообщении.
По итогам проверки контролеры установили многочисленные нарушения. Так, к примеру, заведение не имело подтверждающих документов о проведении мероприятий дезинфекции. Кроме того, в заведении отсутствовали документы на дезинфицирующие средства, предназначенные для мытья инвентаря и оборудования.
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Среди других нарушений - ненадлежащие условия хранения столовой посуды; отсутствие информации о соответствии установленным требованиям воды питьевой, которая используется для приготовления блюд; отсутствие прибора для контроля за температурой в холодильниках и морозильных камерах.
"На выявленные нарушения были составлены предписания и протоколы, материалы передали в Бердянский межрайонный суд. Заведение было оштрафовано на 1000 грн", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным ВОЗ, некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек.
Отметим, что, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, в Украине ответственность за массовые отравления виновные не несут. Долгое время этому способствовал мораторий на проверку бизнеса.