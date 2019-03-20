В Естонії близько 300 людей отруїлися оцтом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Щорічно в Естонії фіксують близько 30 випадків отруєння оцтом, всього під впливом парів опинились близько 300 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.
За даними департаменту здоров'я, в останні роки отруєнню оцтом піддалися близько 300 осіб, причому щорічно додається близько 30 таких випадків.
В основному мова йде про випадки, коли люди вдихають пари оцту або помилково його випивають. Причому, зазначають фахівці, це стосується не тільки дітей, а й дорослих.
Експерти охорони здоров'я зазначають, що при випадковому вживанні оцту рот слід спочатку прополоскати, а потім повільними ковтками випити склянку води.
Нагадаємо, за масове отруєння дітей розважальний заклад оштрафували за все на 1 тис. грн.