В Энергодаре в заведениях питания фсбшники проверяют телефоны посетителей – мэр

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"В Энергодаре функционируют несколько заведений общепита, где есть бесплатный российский Wi-Fi. Учитывая проблемы в городе с мобильной и интернет-связью, эта услуга пользуется спросом. Но по последней информации, в таких заведениях любят сидеть и переодеты в гражданское фсбшники, которые внимательно слушают все разговоры и заглядывают в телефоны, иногда требуют показать переписку в социальных сетях. Если нашли что-то, по их мнению, "компрометирующее", человека забирают в отделение рашистской полиции. Уже известно несколько таких случаев", – сообщил Орлов.

Напомним

Российские военные захватили еще одно государственное предприятие в Энергодаре – отделение Васильевского отдела государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней".



