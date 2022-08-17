В Енергодарі у закладах харчування фсбшники перевіряють телефони відвідувачів – мер

Цитата

"В Енергодарі функціонують декілька закладів громадського харчування, де є безкоштовний російський Wi-Fi. Враховуючи проблеми в місті з мобільним та інтернет-звʼязком, ця послуга користується попитом. Але за останньою інформацію, в таких закладах полюбляють сидіти і перевдягнені у цивільне фсбшники, які уважно слухають всі розмови та зазирають в телефони. Іноді вимагають показати переписку в соціальних мережах. Якщо знайшли щось, на їхню думку, "компрометуюче", людину забирають до відділку рашистської поліції. Вже відомо про декілька таких випадків", – повідомив Орлов.

Нагадаємо

Російські військові захопили ще одне державне підприємство в Енергодарі – відділення Василівського відділу державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб".



