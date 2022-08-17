В Енергодарі у закладах харчування фсбшники перевіряють телефони відвідувачів – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Енергодарі Запорізької області у закладах харчування перевдягнуті у цивільне працівники фсб перевіряють телефони відвідувачів. Якщо виявляють "компромат", людину забирають у відділ так званої "поліції. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов, передає УНН.
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"В Енергодарі функціонують декілька закладів громадського харчування, де є безкоштовний російський Wi-Fi. Враховуючи проблеми в місті з мобільним та інтернет-звʼязком, ця послуга користується попитом. Але за останньою інформацію, в таких закладах полюбляють сидіти і перевдягнені у цивільне фсбшники, які уважно слухають всі розмови та зазирають в телефони. Іноді вимагають показати переписку в соціальних мережах. Якщо знайшли щось, на їхню думку, "компрометуюче", людину забирають до відділку рашистської поліції. Вже відомо про декілька таких випадків", – повідомив Орлов.
Нагадаємо
Російські військові захопили ще одне державне підприємство в Енергодарі – відділення Василівського відділу державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб".