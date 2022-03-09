В экопарке в Харькове под обстрелами погибли кенгуру

Детали

Часть животных владелец экопарка и народный депутат Александр Фельдман забрал домой, сообщается на странице экопарка в Facebook.

По его словам, работа по вывозу животных из экопарка продолжается — парк находится "на линии огня". Также в экопарке ищут транспорт, чтобы привезти сено для 30 лошадей, 20 пони и 10 ослов.

Накануне Фельдман сообщил, что в экопарке погибли два человека, прорвавшиеся на его территорию, чтобы накормить животных.

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