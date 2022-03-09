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19:03 • 65244 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 113313 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 109361 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 104211 просмотра

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15 марта, 12:52 • 85738 просмотра

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Актуальное
В экопарке в Харькове под обстрелами погибли кенгуру

В экопарке в Харькове под обстрелами погибли кенгуру

Киев • УНН

 • 138854 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Два кенгуру из "Фельдман Экопарк" погибли в результате обстрела экспозиционной зоны "Австралия". Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе экопарка, пишет УНН со ссылкой на “Суспильне”.

Детали

Часть животных владелец экопарка и народный депутат Александр Фельдман забрал домой, сообщается на странице экопарка в Facebook.

По его словам, работа по вывозу животных из экопарка продолжается — парк находится "на линии огня". Также в экопарке ищут транспорт, чтобы привезти сено для 30 лошадей, 20 пони и 10 ослов.

Накануне Фельдман сообщил, что в экопарке погибли два человека, прорвавшиеся на его территорию, чтобы накормить животных.

Ранее

Как писал УНН, во время войны в Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали в честь турецкого беспилотника "Байрактар".

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