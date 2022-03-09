В экопарке в Харькове под обстрелами погибли кенгуру
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Два кенгуру из "Фельдман Экопарк" погибли в результате обстрела экспозиционной зоны "Австралия". Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе экопарка, пишет УНН со ссылкой на “Суспильне”.
Детали
Часть животных владелец экопарка и народный депутат Александр Фельдман забрал домой, сообщается на странице экопарка в Facebook.
По его словам, работа по вывозу животных из экопарка продолжается — парк находится "на линии огня". Также в экопарке ищут транспорт, чтобы привезти сено для 30 лошадей, 20 пони и 10 ослов.
Накануне Фельдман сообщил, что в экопарке погибли два человека, прорвавшиеся на его территорию, чтобы накормить животных.
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