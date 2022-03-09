В екопарку у Харкові під обстрілами загинули кенгуру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Два кенгуру з "Фельдман екопарк" загинули внаслідок обстрілу експозиційної зони "Австралія". Про це 9 березня повідомили у пресслужбі екопарку, пише УНН з посиланням на “Суспільне”.
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Частину тварин власник екопарку та народний депутат Олександр Фельдман забрав додому, повідомляється на сторінці екопарку у Facebook.
За його словами, робота з вивезення тварин з екопарку триває — парк перебуває "на лінії вогню". Також в екопарку шукають транспорт, щоб привезти сіно для 30 коней, 20 поні та 10 віслюків.
Напередодні Фельдман повідомив, що у Екопарку загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, щоб нагодувати тварин.
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