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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4479 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В екопарку у Харкові під обстрілами загинули кенгуру

В екопарку у Харкові під обстрілами загинули кенгуру

Київ • УНН

 • 138854 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Два кенгуру з "Фельдман екопарк" загинули внаслідок обстрілу експозиційної зони "Австралія". Про це 9 березня повідомили у пресслужбі екопарку, пише УНН з посиланням на “Суспільне”.

Деталі

Частину тварин власник екопарку та народний депутат Олександр Фельдман забрав додому, повідомляється на сторінці екопарку у Facebook.

За його словами, робота з вивезення тварин з екопарку триває — парк перебуває "на лінії вогню". Також в екопарку шукають транспорт, щоб привезти сіно для 30 коней, 20 поні та 10 віслюків.

Напередодні Фельдман повідомив, що у Екопарку загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, щоб нагодувати тварин.

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Як писав УНН, під час війни у Київському зоопарку народився лемур, якого назвали на честь турецького безпілотника "Байрактар".

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