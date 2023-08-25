В эфире немецкого радио прозвучал призыв обезглавить Зеленского

Детали

Отмечается, что в программе «Контроверс» состоялось обсуждение на тему, как можно остановить агрессивную войну России против Украины. Один из слушателей призвал к четвертованию и обезглавливанию Зеленского.

Цитата

«Арестовать Зеленского и его банду преступников, его банду геноцида, четвертовать его живьём и отрубить ему голову», – сказал человек по фамилии Фишер.

Дополнение

Формат передачи предполагает освещение кардинально разных мнений. Известно, что комментарий Фишера был записан заранее. Это журналистам Bild подтвердила пресс-служба радио.

Адвокат Патрик Хайнеманн заявил изданию, что подал в суд на радиовещатель Deutschlandfunk за публичное подстрекательство к насилию, а также на самого мужчину, который предложил четвертовать Зеленского.

Когда поднялся резонанс, радиовещатель удалил скандальный отрывок из программы, извинился за «ошибку редакционной команды» и заявил о начале внутренней проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии будут судить бизнесмена, который продавал станки для производства оружия в РФ