В эфире немецкого радио прозвучал призыв обезглавить Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В эфире немецкий радиовещателя Deutschlandfunk прозвучал комментарий слушателя, что для завершения войны в Украине нужно обезглавить и четвертовать украинского президента Владимира Зеленского. При чем этот комментарий был записан заранее, сообщает Bild, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в программе «Контроверс» состоялось обсуждение на тему, как можно остановить агрессивную войну России против Украины. Один из слушателей призвал к четвертованию и обезглавливанию Зеленского.
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«Арестовать Зеленского и его банду преступников, его банду геноцида, четвертовать его живьём и отрубить ему голову», – сказал человек по фамилии Фишер.
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Формат передачи предполагает освещение кардинально разных мнений. Известно, что комментарий Фишера был записан заранее. Это журналистам Bild подтвердила пресс-служба радио.
Адвокат Патрик Хайнеманн заявил изданию, что подал в суд на радиовещатель Deutschlandfunk за публичное подстрекательство к насилию, а также на самого мужчину, который предложил четвертовать Зеленского.
Когда поднялся резонанс, радиовещатель удалил скандальный отрывок из программы, извинился за «ошибку редакционной команды» и заявил о начале внутренней проверки.
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