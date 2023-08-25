В ефірі німецького радіо пролунав заклик обезголовити Зеленського

Деталі

Зазначається, що у програмі «Контроверс» відбулося обговорення на тему, як можна зупинити агресивну війну Росії проти України. Один зі слухачів закликав до четвертування й обезголовлення Зеленського.

Цитата

«Арештувати Зеленського і його банду злочинців, його банду геноциду, четвертувати його живцем і відрубати йому голову», – сказав чоловік на прізвище Фішер.

Доповнення

Формат передачі передбачає висвітлення кардинально різних думок. Відомо, що коментар Фішера був записаний заздалегідь. Це журналістам Bild підтвердила пресслужба радіо.

Адвокат Патрік Хайнеманн заявив виданню, що подав до суду на радіомовник Deutschlandfunk за публічні підбурювання до насильства, а також на самого чоловіка, який запропонував четвертувати Зеленського.

Коли піднявся резонанс, радіомовник видалив скандальний уривок із програми, попросила вибачення за «помилку досвідченої редакційної команди» та заявив про початок внутрішньої перевірки.

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