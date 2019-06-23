В Эфиопии застрелили начальника генштаба во время беспорядков

"Премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али сообщил, что начальник генштаба страны Сеаре Меконнен застрелен в ходе беспорядков в северном регионе Амхара", - говорится в сообщении.

В выступлении по телевидению Абый Ахмед Али также сказал, что в результате нападения в столице региона Амхара городе Бахр-Дар убиты несколько должностных лиц.

Правительство заявило, что в Амхаре состоялась "попытка переворота".

Напомним, в Судане 19 детей погибли и 49 получили ранения.