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В Ефіопії застрелили начальника генштабу під час заворушень

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Прем'єр-міністр країни заявив про те, що в результаті заворушень на півночі країни вбито начальника генштабу і кількох посадовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

В Ефіопії застрелили начальника генштабу під час заворушень

"Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі повідомив, що начальник генштабу країни Сеаре Меконнен застрелений у ході заворушень у північному регіоні Амхара", - йдеться в повідомленні.

У виступі по телебаченню Абій Ахмед Алі також сказав, що в результаті нападу в столиці регіону Амхара місті Бахр-Дар убито кількох посадових осіб.

Уряд заявив, що в Амхарі відбулася "спроба перевороту".

Нагадаємо, у Судані 19 дітей загинули і 49 отримали поранення.

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