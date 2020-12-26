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В Эфиопии количество погибших в результате стрельбы возросло до 222 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Эфиопии число погибших в результате расстрела мирных жителей в западной части региона Бенишангуль-Гумуз выросла до 222 человек. Об этом со ссылкой на Красный Крест, пишет Reuters, передает УНН.

В Эфиопии количество погибших в результате стрельбы возросло до 222 человек

“Мы похоронили 207 человек, которые стали жертвами, и еще 15 — от нападавших”, — сказала волонтер Красного Креста Мелез Месфин.

Нападение произошло в селе Бекоджи в округе Булен, что в зоне Метекель. Ранее назначенная государством Эфиопская комиссия по правам человека считала, что было убито более 100 человек.

По словам представителя округа Булен Кассахуна Аддис, в округе похоронено 207 человек, более 40 000 человек покинули свои дома в результате боевых действий.

Добавляется, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед назвал нападение “резней” и разместил там федеральные войска на следующий день. Военные убили 42 вооруженных мужчин, обвиняемых в нападении на село.

Напомним, в ноябре этого года начальник штаба армии Эфиопии генерал Берхану Джула обвинил главу ВОЗ в попытках поставить оружие в мятежный регион Тыграй, где в начале ноября вспыхнул вооруженный конфликт, и призвал его уйти с должности. Тогда доктор Тедрос Гебрейесус отверг все обвинения. В декабре американский экономист Дэвид Стейнман подал жалобу в Международный уголовный суд на главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, обвинив его в причастности к геноциду в Эфиопии в 2013-2016 годах.

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