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В Ефіопії кількість загиблих внаслідок стрілянини зросла до 222 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Ефіопії кількість загиблих внаслідок розстрілу мирних жителів у в західній частині регіону Бенішангул-Гумуз зросла до 222 осіб. Про це з посиланням на Червоний Хрест, пише Reuters, передає УНН.

В Ефіопії кількість загиблих внаслідок стрілянини зросла до 222 осіб

“Ми поховали 207 людей, які стали жертвами, і ще 15 — від нападників”, — сказала волонтер Червоного Хреста Мелезе Месфін.

Напад стався в селі Бекоджі в окрузі Булен, що в зоні Метекель. Раніше призначена державою Ефіопська комісія з прав людини спочатку вважала, що було вбито понад 100 людей.

За словами речника округу Булен Кассахуна Аддісу, у окрузі поховано 207 людей, понад 40 тисяч людей покинули свої будинки внаслідок бойових дій.

Додається, що прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед назвав напад “різаниною” і розмістив там федеральні війська наступного дня. Військові вбили 42 озброєних чоловіків, звинувачених у нападі на село.

Нагадаємо, в листопаді цього року начальник штабу армії Ефіопії генерал Берхану Джула звинуватив главу ВООЗ в спробах поставити зброю в бунтівний регіон Тиграй, де на початку листопада спалахнув збройний конфлікт, і закликав його піти з посади. Тоді доктор Тедрос Гебрейесус відкинув всі звинувачення. У грудні американський економіст Девід Стейнман подав скаргу до Міжнародного кримінального суду на главу ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, звинувативши його в причетності до геноциду в Ефіопії в 2013-2016 роках.

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