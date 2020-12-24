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В Ефіопії внаслідок стрілянини загинули понад 100 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Ефіопії внаслідок стрілянини в середу в регіоні Бенішангул-Гумуз загинули понад 100 людей. Про це заявили у комісії з прав людини країни, повідомляє Reuters, передає УНН.

В Ефіопії внаслідок стрілянини загинули понад 100 людей

Зазначається, що озброєні бойовики розстрілювали людей у районі Булен регіону на заході Ефіопії та підпалювали будинки сплячих жителів. Напад стався в селі Бекоджі в окрузі Булен в зоні Метекель, в районі, де проживає безліч етнічних груп.

Друга за чисельністю населення країна Африки стикається з регулярними спалахами смертельного насильства з моменту призначення прем’єр-міністра Абія Ахмеда в 2018 році та прискорення демократичних реформ.

Вибори, які мають відбутися наступного року, ще більше розпалили напруження в Ефіопії.

В окремій частині країни військові Ефіопії вже понад шість тижнів борються з повстанцями в північному регіоні Тиграй в результаті конфлікту, через який близько 950 тисяч людей стали біженцями. Розміщення там федеральних військ викликало побоювання вакууму в безпеці в інших неспокійних регіонах.

Нагадаємо, в листопаді цього року начальник штабу армії Ефіопії генерал Берхану Джула звинуватив главу ВООЗ в спробах поставити зброю в бунтівний регіон Тиграй, де на початку листопада спалахнув збройний конфлікт, і закликав його піти з посади. Тоді доктор Тедрос Гебрейесус відкинув всі звинувачення. У грудні американський економіст Девід Стейнман подав скаргу до Міжнародного кримінального суду на главу ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, звинувативши його в причетності до геноциду в Ефіопії в 2013-2016 роках.

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