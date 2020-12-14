Главу ВООЗ звинуватили у причетності до геноциду в Ефіопії

Тедрос Адханом очолив ВООЗ в 2017 році. У 2005-2012 роках він очолював Міністерство охорони здоров’я Ефіопії, а після цього до 2016 року був міністром закордонних справ і був одним з трьох високопоставлених чиновників, які контролювали сили безпеки країни. Девід Стейнман був консультантом Національної ради безпеки США і протягом 27 років був старшим іноземним радником демократичного руху Ефіопії. За його словами, на докторі Тедросі лежала головна відповідальність за прийняття рішень про дії сил безпеки в період роботи в МЗС Ефіопії, а “ці дії включали вбивства, довільні затримання і катування ефіопців”.

За словами заявника, доктор Тедрос причетний до “залякування кандидатів від опозиції і прихильників опозиції”.

Крім того, як стверджує Стейнман, глава ВООЗ здійснював контроль “вбивства, нанесення серйозних тілесних ушкоджень і розумової шкоди представникам народів амхара, консо, оромо і сомалі з метою знищити ці народи цілком або частково”. У ті роки, коли Тедрос Адханом очолював МЗС, зазначає позивач, режим характеризувався “масштабними і систематичними злочинами проти людяності, що здійснюються його підлеглими”.

Тим часом в листопаді цього року начальник штабу армії Ефіопії генерал Берхану Джула звинуватив главу ВООЗ в спробах поставити зброю в бунтівний регіон Тиграй, де на початку листопада спалахнув збройний конфлікт, і закликав його піти з посади. Тоді доктор Тедрос відкинув всі звинувачення, заявивши, що “не приймає нічию сторону в цьому конфлікті”. “Це неправда, я хочу сказати, що я на єдиній стороні, і це сторона миру”, — заявив він.