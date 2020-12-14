Главу ВООЗ звинуватили у причетності до геноциду в Ефіопії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Американський економіст Девід Стейнман подав скаргу до Міжнародного кримінального суду на главу Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Адханома Гебрейесуса. Як повідомляє The Times, Стейнман звинувачує його в причетності до геноциду в Ефіопії в 2013-2016 роках, пише УНН.
Тедрос Адханом очолив ВООЗ в 2017 році. У 2005-2012 роках він очолював Міністерство охорони здоров’я Ефіопії, а після цього до 2016 року був міністром закордонних справ і був одним з трьох високопоставлених чиновників, які контролювали сили безпеки країни. Девід Стейнман був консультантом Національної ради безпеки США і протягом 27 років був старшим іноземним радником демократичного руху Ефіопії. За його словами, на докторі Тедросі лежала головна відповідальність за прийняття рішень про дії сил безпеки в період роботи в МЗС Ефіопії, а “ці дії включали вбивства, довільні затримання і катування ефіопців”.
За словами заявника, доктор Тедрос причетний до “залякування кандидатів від опозиції і прихильників опозиції”.
Крім того, як стверджує Стейнман, глава ВООЗ здійснював контроль “вбивства, нанесення серйозних тілесних ушкоджень і розумової шкоди представникам народів амхара, консо, оромо і сомалі з метою знищити ці народи цілком або частково”. У ті роки, коли Тедрос Адханом очолював МЗС, зазначає позивач, режим характеризувався “масштабними і систематичними злочинами проти людяності, що здійснюються його підлеглими”.
Тим часом в листопаді цього року начальник штабу армії Ефіопії генерал Берхану Джула звинуватив главу ВООЗ в спробах поставити зброю в бунтівний регіон Тиграй, де на початку листопада спалахнув збройний конфлікт, і закликав його піти з посади. Тоді доктор Тедрос відкинув всі звинувачення, заявивши, що “не приймає нічию сторону в цьому конфлікті”. “Це неправда, я хочу сказати, що я на єдиній стороні, і це сторона миру”, — заявив він.