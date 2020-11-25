Три тижні збройного конфлікту в Ефіопії, у якого вже сотні жертв: що відомо про цю війну

4 листопада цього року Абій Ахмед заявив, що загони військового крила НФЗТ атакували військові об’єкти федеральної армії, розташовані на території Тиграя. Це дало формальний привід оголосити в регіоні надзвичайний стан, після чого Ахмед заявив про початок військової операції проти бунтівної влади Тиграя з метою “порятунку країни і регіону від наростаючої нестабільності”.

В ході бойових дій урядовим військам вдалося швидко проникнути вглиб території регіону і взяти під контроль кілька міст. Через тиждень після початку операції влада повідомила про загибель 550 “бойовиків НФЗТ”, при цьому дані про втрати серед федеральних військових не розголошувалися. Незалежні оцінки кількості загиблих ускладнені через відсутність у багатьох районах зв’язку та інтернету. Правозахисна організація Amnesty International 23 листопада повідомляла про “сотні загиблих і набагато більшу кількість поранених” мирних жителів. За даними ООН, 31 тисяча жителів Тиграя вже втекли в Судан, в найближчі дні, як очікується, ця кількість зросте до 200 тисяч.

У міру успішного просування вглиб території Тиграя федеральна влада заявила, що не має наміру вести жодних переговорів з НФЗТ (з ініціативами про посередництво виступав ряд африканських країн — ред.) і що бойові дії будуть припинені, коли керівники регіону здадуться. МЗС Ефіопії наполягало, що конфлікт не є громадянською війною — а лише “операцією з підтримки конституційного ладу”.

22 листопада федеральні війська оточили столицю Тиграя — місто Мекеле, після чого Ахмед заявив, що у НФЗТ є 72 години, щоб скласти зброю — в іншому випадку він пообіцяв, як передавало BBC, застосувати для взяття 500-тисячного міста в тому числі артилерійську зброю. Він запропонував мирним жителям втекти з Мекеле, заявивши, що в разі початку атаки армія “не проявить ніякого милосердя”.

Біженці з Ефіопії перебираються в Судан:

НФЗП користується підтримкою переважної більшості населення Тиграя, а регіональні сили безпеки, наявність яких передбачена законами Ефіопії, можуть налічувати до 250 тисяч осіб. Крім цього, в регіоні є дуже багато зброї, що залишилася з часів війни з Еритреєю (за незалежність останньої, що в підсумку і сталося в 1991 і було закріплено референдумом в 1993 році). Тому, незважаючи на декларовані успіхи урядових сил, не виключено продовження конфлікту в вигляді партизанської війни.

Сюжет федерального телеканалу Ефіопії із захопленого в Тиграї аеропорту Аксум:

Це може привести до глобальної гуманітарної катастрофи — вже зараз у 110-мільйонній Ефіопії 7 мільйонів осіб залежать від продовольчої допомоги ООН (в тому числі 600 тисяч чоловік в п’ятимільйонному Тиграї). У разі затягування конфлікту ця кількість може багаторазово збільшитися. З’являться мільйони біженців, які попрямують через Єгипет в Південну Європу.

Крім цього, в разі негативного розвитку подій біженці з Південного Судану, де тільки нещодавно завершилася громадянська війна, що знайшли притулок в Ефіопії, будуть змушені бігти назад — і це може привести до нових міжнаціональних конфліктів. Також, якщо владі Ефіопії потрібно для наведення порядку у власній країні відкликати миротворців з Сомалі, це загрожує, як вважають аналітики, посиленням і приходом до влади там терористичних угруповань.

Додамо, що відкритий конфлікт між Ахмедом і НФЗТ почався в кінці весни 2020 року, після того, як через пандемію коронавірусу вибори в парламент Ефіопії і регіональні парламенти, які повинні були відбутися у вересні, перенесли на 2021 рік. НФЗТ звинуватив Ахмеда в спробі нелегітимним шляхом продовжити термін свого правління і — всупереч забороні влади країни — провів вибори в регіональний парламент Тиграя в запланований спочатку термін. Ахмед відмовився визнавати результати голосування, після чого НФЗТ, в свою чергу, заявив, що не визнає легітимним федеральний уряд — тому що термін дії його повноважень закінчився.