Три недели вооруженного конфликта в Эфиопии, у которого уже сотни жертв: что известно о этой войне

4 ноября этого года Абий Ахмед заявил, что отряды военного крыла НФОТ атаковали военные объекты федеральной армии, расположенные на территории Тыграя. Это дало формальный повод объявить в регионе чрезвычайное положение, после чего Ахмед заявил о начале военной операции против мятежных властей Тыграя в целях “спасения страны и региона от нарастающей нестабильности”.

В ходе боевых действий правительственным войскам удалось быстро проникнуть вглубь территории региона и взять под контроль несколько городов. Через неделю после начала операции власти сообщили о гибели 550 “боевиков НФОТ”, при этом данные о потерях среди федеральных военных не разглашались. Независимые оценки количества погибших затруднены из-за отсутствия во многих районах связи и интернета. Правозащитная организация Amnesty International 23 ноября сообщала о “сотнях погибших и гораздо большем числе раненых” мирных жителей. По данным ООН, 31 тысяча жителей Тыграя уже бежали в Судан, в ближайшие дни, как ожидается, это число вырастет до 200 тысяч.

По мере успешного продвижения вглубь территории Тыграя федеральные власти заявили, что не намерены вести никаких переговоров с НФОТ (с инициативами о посредничестве выступал ряд африканских стран — ред.) и что боевые действия будут прекращены, когда руководители региона сдадутся. МИД Эфиопии настаивал, что конфликт не является гражданской войной — а лишь “операцией по поддержанию конституционного порядка”.

22 ноября федеральные войска окружили столицу Тыграя — город Мэкэле, после чего Ахмед заявил, что у НФОТ есть 72 часа, чтобы сложить оружие — в противном случае он пообещал, как передавало BBC, применить для взятия 500-тысячного города в том числе артиллерийское оружие. Он предложил мирным жителям бежать из Мэкэле, заявив, что в случае начала атаки армия “не проявит никакого милосердия”.

Беженцы с Эфиопии перебираются в Судан:

НФОП пользуется поддержкой подавляющего большинства населения Тыграя, а региональные силы безопасности, наличие которых предусмотрено законами Эфиопии, могут насчитывать до 250 тысяч человек. Помимо этого, в регионе есть очень много оружия, оставшегося со времен войны с Эритреей (за независимость последней, что в итоге и произошло в 1991 и было закреплено референдумом в 1993 году). Поэтому, несмотря на декларируемые успехи правительственных сил, не исключено продолжение конфликта в виде партизанской войны.

Сюжет федерального телеканала Эфиопии с захваченного в Тыграе аэропорта Аксум:

Это может привести к глобальной гуманитарной катастрофе — уже сейчас в 110-миллионной Эфиопии 7 миллионов человек зависят от продовольственной помощи ООН (в том числе 600 тысяч человек в пятимиллионном Тыграе). В случае затягивания конфликта это число может многократно увеличиться. Появятся миллионы беженцев, которые направятся через Египет в Южную Европу.

Помимо этого, в случае негативного развития событий беженцы из Южного Судана, где только недавно завершилась гражданская война, нашедшие убежище в Эфиопии, будут вынуждены бежать обратно — и это может привести к новым межнациональным конфликтам. Также, если властям Эфиопии потребуется для наведения порядка в собственной стране отозвать миротворцев из Сомали, это грозит, как считают аналитики, усилением и приходом к власти там террористических группировок.

Добавим, что открытый конфликт между Ахмедом и НФОТ начался в конце весны 2020 года после того, как из-за пандемии коронавируса выборы в парламент Эфиопии и региональные парламенты, которые должны были состояться в сентябре, перенесли на 2021 год. НФОТ обвинил Ахмеда в попытке нелегитимным путем продлить срок своего правления и — вопреки запрету властей страны — провел выборы в региональный парламент Тыграя в изначально запланированный срок. Ахмед отказался признавать результаты голосования, после чего НФОТ, в свою очередь, заявил, что не признает легитимным федеральное правительство — так как срок действия его полномочий истек.