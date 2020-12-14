Главу ВОЗ обвинили в причастности к геноциду в Эфиопии

Тедрос Адханом возглавил ВОЗ в 2017 году. В 2005–2012 годах он возглавлял Министерство здравоохранения Эфиопии, а после этого до 2016 года был министром иностранных дел и являлся одним из трех высокопоставленных чиновников, контролировавших силы безопасности страны. Дэвид Стейнман был консультантом Национального совета безопасности США и на протяжении 27 лет являлся старшим иностранным советником демократического движения Эфиопии. По его словам, на докторе Тедросе лежала главная ответственность за принятие решений о действиях сил безопасности в период работы в МИД Эфиопии, а “эти действия включали убийства, произвольные задержания и истязания эфиопцев”.

По словам заявителя, доктор Тедрос причастен к “запугиванию кандидатов от оппозиции и сторонников оппозиции”.

Кроме того, как утверждает Стейнман, глава ВОЗ осуществлял контроль “убийства, нанесения серьезных телесных повреждений и умственного вреда представителям народов амхара, консо, оромо и сомали с целью уничтожить эти народы целиком или частично”. В те годы, когда Тедрос Адханом возглавлял МИД, отмечает истец, режим характеризовался “масштабными и систематическими преступлениями против человечности, совершаемыми его подчиненными”.

Между тем в ноябре этого года начальник штаба армии Эфиопии генерал Берхану Джула обвинил главу ВОЗ в попытках поставить оружие в мятежный регион Тыграй, где в начале ноября вспыхнул вооруженный конфликт, и призвал его уйти с поста. Тогда доктор Тедрос отверг все обвинения, заявив, что “не принимает ничью сторону в этом конфликте”. "Это неправда, я хочу сказать, что я на единственной стороне, и это сторона мира",— заявил он.