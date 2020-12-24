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В Эфиопии в результате стрельбы погибли более 100 человек

Киев • УНН

 • 13039 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Эфиопии в результате стрельбы в среду в регионе Бенишангуль-Гумуз погибли более 100 человек. Об этом заявили в комиссии по правам человека страны, сообщает Reuters, передает УНН.

В Эфиопии в результате стрельбы погибли более 100 человек

Отмечается, что вооруженные боевики расстреливали людей в районе Булен — региона на западе Эфиопии и поджигали дома спящих жителей. Нападение произошло в селе Бекоджи в округе Булен в зоне Метекель, в районе, где проживает множество этнических групп.

Вторая по численности населения страна Африки сталкивается с регулярными вспышками смертельного насилия с момента назначения премьер-министра Абия Ахмеда в 2018 году и ускорения демократических реформ.

Выборы, которые должны состояться в следующем году, еще больше разожгли напряжение в Эфиопии.

В отдельной части страны военные Эфиопии уже более шести недель борются с повстанцами в северном регионе Тыграй в результате конфликта, из-за которого около 950 000 человек стали беженцами. Размещение там федеральных войск вызвало опасения вакуума в безопасности в других неспокойных регионах.

Напомним, в ноябре этого года начальник штаба армии Эфиопии генерал Берхану Джула обвинил главу ВОЗ в попытках поставить оружие в мятежный регион Тыграй, где в начале ноября вспыхнул вооруженный конфликт , и призвал его уйти с должности. Тогда доктор Тедрос Гебрейесус отверг все обвинения. В декабре американский экономист Дэвид Стейнман подал жалобу в Международный уголовный суд на главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, обвинив его в причастности к геноциду в Эфиопии в 2013-2016 годах.

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