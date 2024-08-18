В двух городах в Покровском районе усилили комендантский час

Усилен комендантский час в Мирнограде и Селидово в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00. Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа - написал Филашкин в Telegram.

Он призвал всех, кто до сих пор остается в этих городах, соблюдать ограничения и не подвергать себя опасности.

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Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщал, что российские оккупанты вплотную подходят к окраинам Покровска в Донецкой области. Город готовится, разработаны планы обороны.

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