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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В двух городах в Покровском районе усилили комендантский час

В двух городах в Покровском районе усилили комендантский час

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 11:53  •  8009 просмотра

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В Мирнограде и Селидово Донецкой области усилен комендантский час с 15:00 до 11:00. Новые правила будут действовать с 19 августа из-за приближения российских оккупантов к окрестностям Покровска.

Усилен комендантский час в Мирнограде и Селидово в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00. Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа

- написал Филашкин в Telegram.

Он призвал всех, кто до сих пор остается в этих городах, соблюдать ограничения и не подвергать себя опасности.

Дополнение

Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщал, что российские оккупанты вплотную подходят к окраинам Покровска в Донецкой области. Город готовится, разработаны планы обороны.

росіяни поцілили у 9-поверхівку в Мирнограді на Донеччині: є поранені 17 августа 2024, 15:20 • 26544 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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