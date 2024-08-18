В двух городах в Покровском районе усилили комендантский час
Киев • УНН
В Мирнограде и Селидово Донецкой области усилен комендантский час с 15:00 до 11:00. Новые правила будут действовать с 19 августа из-за приближения российских оккупантов к окрестностям Покровска.
Усилен комендантский час в Мирнограде и Селидово в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.
Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00. Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа
Он призвал всех, кто до сих пор остается в этих городах, соблюдать ограничения и не подвергать себя опасности.
Дополнение
Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщал, что российские оккупанты вплотную подходят к окраинам Покровска в Донецкой области. Город готовится, разработаны планы обороны.
росіяни поцілили у 9-поверхівку в Мирнограді на Донеччині: є поранені 17 августа 2024, 15:20 • 26544 просмотра