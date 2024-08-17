россияне попали в 9-этажку в Мирнограде в Донецкой области: есть раненые
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Мирнограда в Донецкой области пострадала недостроенная 9-этажка. По меньшей мере 3 человека получили ранения, спасательная операция продолжается.
По меньшей мере 3 человека получили ранения в результате вражеского обстрела Мирнограда Донецкой области. Под вражеский огонь попала недостроенная 9-этажка. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Сегодня вечером город снова попал под вражеский огонь. Россияне попали в недостроенную 9-этажку. Доподлинно известно о трех раненых. Вероятно, есть и другие пострадавшие - эту информацию устанавливаем
Председатель ОВА указал, что спасательная операция продолжается.
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