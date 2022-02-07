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15 марта, 19:03 • 105869 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141266 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122150 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115758 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104150 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101143 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91675 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Дубае будут взимать плату за пластиковые пакеты. Планируют объявить их вне закона через 2 года

В Дубае будут взимать плату за пластиковые пакеты. Планируют объявить их вне закона через 2 года

Киев • УНН

 • 12630 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Город Дубай объявил в понедельник, что начнет взимать плату за пластиковые пакеты, используемые в шейхском королевстве, с целью полностью объявить их вне закона через два года из соображений экологии. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.

Детали

В заявлении государственного управления Дубая говорится, что сбор в размере 25 фил (6 центов) начнется 1 июля.

"Устойчивое развитие теперь стало императивом на глобальном уровне, подкрепленным изменением поведения общества таким образом, чтобы уменьшить влияние людей на окружающую среду", - заявили в правительстве.

Правительство заявило, что запрет был необходим, поскольку от пластика гибнут и верблюды, и черепахи.

Некоторые продуктовые магазины в городе, сверкающем небоскребами, уже призывают людей брать с собой многоразовые сумки для покупок.

Опыт Украины

1 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон об ограничении оборота пластиковых пакетов в магазинах, заведениях питания. Запрет пока не распространяется на малоформатные сверхтонкие пакеты, предназначенные для первичной упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Это исключение будет действовать до 1 января 2023 года. Другие пластиковые пакеты подлежат изъятию из обращения.

С 10 декабря 2021 года в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях общепита и сфере предоставления услуг в Украине запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.

20 декабря 2021 года Кабмин установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты с 1 февраля 2022 года.

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