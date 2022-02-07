В Дубае будут взимать плату за пластиковые пакеты. Планируют объявить их вне закона через 2 года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Город Дубай объявил в понедельник, что начнет взимать плату за пластиковые пакеты, используемые в шейхском королевстве, с целью полностью объявить их вне закона через два года из соображений экологии. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.
Детали
В заявлении государственного управления Дубая говорится, что сбор в размере 25 фил (6 центов) начнется 1 июля.
"Устойчивое развитие теперь стало императивом на глобальном уровне, подкрепленным изменением поведения общества таким образом, чтобы уменьшить влияние людей на окружающую среду", - заявили в правительстве.
Правительство заявило, что запрет был необходим, поскольку от пластика гибнут и верблюды, и черепахи.
Некоторые продуктовые магазины в городе, сверкающем небоскребами, уже призывают людей брать с собой многоразовые сумки для покупок.
Опыт Украины
1 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон об ограничении оборота пластиковых пакетов в магазинах, заведениях питания. Запрет пока не распространяется на малоформатные сверхтонкие пакеты, предназначенные для первичной упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Это исключение будет действовать до 1 января 2023 года. Другие пластиковые пакеты подлежат изъятию из обращения.
С 10 декабря 2021 года в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях общепита и сфере предоставления услуг в Украине запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.
20 декабря 2021 года Кабмин установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты с 1 февраля 2022 года.