В Дубае будут взимать плату за пластиковые пакеты. Планируют объявить их вне закона через 2 года

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Город Дубай объявил в понедельник, что начнет взимать плату за пластиковые пакеты, используемые в шейхском королевстве, с целью полностью объявить их вне закона через два года из соображений экологии. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.