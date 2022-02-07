В Дубаї стягуватимуть плату за пластикові пакети. Планують оголосити їх поза законом через 2 роки

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Місто Дубай оголосив у понеділок, що почне стягувати плату за пластикові пакети, які використовуються в шейхському королівстві, з метою повністю оголосити їх поза законом через два роки з міркувань екології. Про це УНН пише з посиланням на The Associated Press.