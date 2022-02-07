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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 62330 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

В Дубаї стягуватимуть плату за пластикові пакети. Планують оголосити їх поза законом через 2 роки

В Дубаї стягуватимуть плату за пластикові пакети. Планують оголосити їх поза законом через 2 роки

Київ • УНН

 • 12630 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Місто Дубай оголосив у понеділок, що почне стягувати плату за пластикові пакети, які використовуються в шейхському королівстві, з метою повністю оголосити їх поза законом через два роки з міркувань екології. Про це УНН пише з посиланням на The Associated Press.

Деталі

У заяві державного управління Дубая йдеться, що збір у розмірі 25 філ (6 центів) розпочнеться 1 липня.

"Стійкий розвиток тепер став імперативом на глобальному рівні, підкріпленим зміною поведінки суспільства таким чином, щоб зменшити вплив людей на навколишнє середовище", - заявили в уряді.

Уряд заявив, що заборона була необхідна, оскільки від пластику гинуть і верблюди, і черепахи.

Деякі продуктові магазини в місті, усіяному хмарочосами, вже закликають людей брати із собою багаторазові сумки для покупок.

Досвід України

1 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів у магазинах, закладах харчування. Заборона наразі не поширюється на малоформатні надтонкі пакети, призначені для первинного пакування свіжої риби, м'яса, сипких продуктів, льоду. Цей виняток діятиме до 1 січня 2023 року. Інші пластикові пакети підлягають вилученню з обігу.

З 10 грудня 2021 року в магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг в Україні заборонено безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів.

20 грудня 2021 року Кабмін встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети з 1 лютого 2022 року.

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