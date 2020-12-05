В ДТП в Луганской области погиб боец батальона “Луганск-1”, три человека травмированы

“Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново, сотрудник БППОП „Луганск-1“ им. Сергея Губанова, 1981 года рождения, возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108 столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров из микроавтобуса доставлены в больницу”, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия находятся руководство ГУНП и сотрудники следственно-оперативной группы.

Как сообщал УНН, на трассе Чугуев-Меловое в Харьковской области произошло столкновение четырех автомобилей, в результате ДТП пострадали два водителя, они были госпитализированы.