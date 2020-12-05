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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 19366 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108933 просмотра

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В ДТП в Луганской области погиб боец батальона “Луганск-1”, три человека травмированы

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Луганской области в ДТП погиб боец батальона “Луганск-1” и пострадали еще трое людей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.

“Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново, сотрудник БППОП „Луганск-1“ им. Сергея Губанова, 1981 года рождения, возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108 столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров из микроавтобуса доставлены в больницу”, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия находятся руководство ГУНП и сотрудники следственно-оперативной группы.

Как сообщал УНН, на трассе Чугуев-Меловое в Харьковской области произошло столкновение четырех автомобилей, в результате ДТП пострадали два водителя, они были госпитализированы.

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