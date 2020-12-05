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В ДТП на Луганщині загинув боєць батальйону “Луганськ-1”, троє людей травмовані

В ДТП на Луганщині загинув боєць батальйону “Луганськ-1”, троє людей травмовані

Київ • УНН

 • 12452 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Луганській області в ДТП загинув боєць батальйону “Луганськ-1” та постраждали ще троє людей. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає УНН.

“Сьогодні, 5 грудня, за попередньою інформацією, в районі смт Смолянінове, співробітник БППОП „Луганськ-1“ ім. Сергія Губанова, 1981 року народження, повертаючись зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108, зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП сержант поліції загинув на місці. Троє пасажирів з мікроавтобусу доставлені до лікарні”, — йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події знаходяться керівництво ГУНП та співробітники слідчо-оперативної групи.

Як повідомляв УНН, на трасі Чугуїв-Мілове на Харківщині сталося зіткнення чотирьох автомобілів, в результаті ДТП постраждало двоє водіїв, вони були госпіталізовані.

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