В ДТП на Луганщині загинув боєць батальйону “Луганськ-1”, троє людей травмовані

“Сьогодні, 5 грудня, за попередньою інформацією, в районі смт Смолянінове, співробітник БППОП „Луганськ-1“ ім. Сергія Губанова, 1981 року народження, повертаючись зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108, зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП сержант поліції загинув на місці. Троє пасажирів з мікроавтобусу доставлені до лікарні”, — йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події знаходяться керівництво ГУНП та співробітники слідчо-оперативної групи.

Як повідомляв УНН, на трасі Чугуїв-Мілове на Харківщині сталося зіткнення чотирьох автомобілів, в результаті ДТП постраждало двоє водіїв, вони були госпіталізовані.