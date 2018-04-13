В ГоСЧС рассказали о подробностях пожара на набережной Одессы

"Сейчас можем сообщить следующую информацию - горела территория площадью в 500 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован - спасатели "проливают" отдельные участки. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет - все вовремя покинули помещение", - сообщили в ГоСЧС.

Как сообщал УНН, в Одессе произошел пожар в здании ресторана на 13-й станции Большого Фонтана. По словам очевидцев, пожар начался недавно, на место только что прибыли спасатели, очевидцы слышат одиночные взрывы возле места возгорания.