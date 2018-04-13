В ДСНС розповіли про подробиці пожежі на набережній Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В результаті пожежі в будівлі ресторану в Одесі постраждалих та загиблих не було. Про це кореспонденту УНН повідомили в ДСНС України в Одеській області.
“Наразі можемо повідомити наступну інформацію — горіла територія площею в 500 квадратних метрів. Наразі пожежу локалізовано — рятувальники „проливають“ окремі ділянки. Постраждалих і загиблих в результаті події немає — всі вчасно покинули приміщення”, — повідомили в ДСНС.
Як повідомляв УНН, в Одесі сталася пожежа в будівлі ресторану на 13-й станції Великого Фонтану. Зі слів очевидців, пожежа почалася нещодавно, на місце щойно прибули рятувальники, очевидці чують поодинокі вибухи біля місця загоряння.