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В ДСНС розповіли про подробиці пожежі на набережній Одеси

В ДСНС розповіли про подробиці пожежі на набережній Одеси

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. В результаті пожежі в будівлі ресторану в Одесі постраждалих та загиблих не було. Про це кореспонденту УНН повідомили в ДСНС України в Одеській області.

“Наразі можемо повідомити наступну інформацію — горіла територія площею в 500 квадратних метрів. Наразі пожежу локалізовано — рятувальники „проливають“ окремі ділянки. Постраждалих і загиблих в результаті події немає — всі вчасно покинули приміщення”, — повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, в Одесі сталася пожежа в будівлі ресторану на 13-й станції Великого Фонтану. Зі слів очевидців, пожежа почалася нещодавно, на місце щойно прибули рятувальники, очевидці чують поодинокі вибухи біля місця загоряння.

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