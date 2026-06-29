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В Дрогобыче неизвестные совершили акт вандализма в городской больнице, повредив имущество нескольких отделений

Киев • УНН

 • 2252 просмотра

В ночь на 29 июня злоумышленники проникли в Первую городскую больницу Дрогобыча и повредили имущество онкологического, гинекологического и урологического отделений. Больница продолжает работать в штатном режиме, правоохранители устанавливают обстоятельства.

В Дрогобыче неизвестные совершили акт вандализма в городской больнице, повредив имущество нескольких отделений

В Дрогобыче неизвестные проникли в помещения Первой городской больницы и повредили имущество сразу в нескольких отделениях медучреждения. Несмотря на инцидент, больница продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщили в КНП "Дрогобычская городская больница №1", передает УНН.

Детали

По информации медицинского учреждения, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июня. Злоумышленники проникли в амбулаторное подразделение онкологической и гинекологической помощи, а также в урологическое отделение, где повредили имущество.

Факт вандализма обнаружили работники больницы, когда утром пришли на работу. В большинстве кабинетов онкологического отделения были повреждены дверные рамы и замки.

Кроме того, неизвестные перерезали кабели от рабочих компьютеров и сети Интернет, перевернули ящики рабочих столов медиков, повредили смотровые кушетки, перегородки в гинекологическом кабинете и другое имущество. В результате этого больнице нанесен материальный ущерб.

В медицинском учреждении подчеркнули, что такие действия являются проявлением неуважения к труду медицинских работников и создают дополнительные трудности для работы врачей, которые ежедневно оказывают помощь пациентам.

На место происшествия вызвали правоохранителей, которые устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают причастных к вандализму.

Несмотря на повреждения, отделения продолжают работать в обычном режиме, а медицинский персонал по-прежнему оказывает помощь пациентам.

В больнице также призвали всех, кто владеет любой информацией об инциденте, сообщить об этом правоохранительным органам.

Андрей Тимощенков

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