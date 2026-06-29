В Дрогобыче неизвестные совершили акт вандализма в городской больнице, повредив имущество нескольких отделений

"Ну просто победитель!": в МИД высмеяли фантазии путина о захвате Донбасса

"Ну просто победитель!": в МИД высмеяли фантазии путина о захвате Донбасса

"Ну просто победитель!": в МИД высмеяли фантазии путина о захвате Донбасса

"Ну просто победитель!": в МИД высмеяли фантазии путина о захвате Донбасса

Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до пяти

Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до пяти

Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до пяти

Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до пяти