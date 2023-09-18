В Донецке сообщают о взрывах, над городом виднеется дым
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Во временно оккупированном Донецке новый "хлопок". Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в городе, после чего над Донецком поднялся дым, пишет УНН.
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“Столб дыма после обстрела в Киевском районе Донецка”, - говорится в сообщении.
Также в центре города поднялся дым или пыль над Донецким металлургическим заводом. Однако отмечается, что обстрела не было. По сообщениям очевидцев, это якобы производственные процессы.
Напомним
7 сентября во временно оккупированном Донецке также сообщали о новом хлопке. Отмечалось, что большой столб дыма виднелся из Киевского района Донецка.