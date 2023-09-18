В Донецьку повідомляють про вибухи, над містом видніється дим
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Донецьку нова "бавовна". Місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи у місті, після чого над Донецьком здійнявся дим, пише УНН.
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“Стовп диму після обстрілу в Київському районі Донецька”, - йдеться у повідомленні.
Також у центрі міста піднявся дим або пил над Донецьким металургійним заводом. Однак зазначається, що обстрілу не було. За повідомленнями очевидців, це буцімто виробничі процеси.
Нагадаємо
7 вересня в тимчасово окупованому Донецьку також повідомляли про нову бавовну. Зазначалосся, що великий стовп диму виднівся з Київського району Донецька.