В Донецьку повідомляють про вибухи, над містом видніється дим

Цитата

“Стовп диму після обстрілу в Київському районі Донецька”, - йдеться у повідомленні.

Також у центрі міста піднявся дим або пил над Донецьким металургійним заводом. Однак зазначається, що обстрілу не було. За повідомленнями очевидців, це буцімто виробничі процеси.

Нагадаємо

7 вересня в тимчасово окупованому Донецьку також повідомляли про нову бавовну. Зазначалосся, що великий стовп диму виднівся з Київського району Донецька.