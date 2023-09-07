В Донецьку нова "бавовна": що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В тимчасово окупованому Донецьку повідомляють про нову бавовну, яка виникла у четвер, пише УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали та радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
Зазначається, що великий стовп диму видніється з Київського району Донецька.
Цитата
«В Донецьку бавовнить. Київський район. Мабуть, зранку святкують День військової розвідки, - написав Андрющенко у Telegram.
Нагадаємо
14 серпня в окупованій Юр’ївці Маріупольського району сталась «бавовна». Було влучання в табір окупантів в таборі “Хвиля”. Жодний місцевий не постраждав, проте втрати рашистів сягнули десятків.