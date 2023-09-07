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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 83138 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 66039 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 68951 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 106417 просмотра

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13 марта, 06:19 • 129000 просмотра

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В Донецке новый "хлопок": что известно

Киев • УНН

 • 1136796 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Во временно оккупированном Донецке сообщают о новом хлопке, который возник в четверг, пишет УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы и советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Отмечается, что большой столб дыма виднеется из Киевского района Донецка.

Цитата

«В Донецке хлопает. Киевский район. Видимо, с утра празднуют День военной разведки, - написал Андрющенко в Telegram.

Напомним

14 августа в оккупированной Юрьевке Мариупольского района произошел «хлопок». Было попадание в лагерь оккупантов в лагере “Волна”. Ни один местный не пострадал, однако потери рашистов достигли десятков.

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