В Донецкой области спецназовцы дроном уничтожили машину из новейшего российского комплекса РЭБ

Украинские спецназовцы в Донецкой области уничтожили машину из новейшего российского комплекса РЭБ "Борисоглебск-2". Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сил специальных операций ВСУ в Telegram-канале.

Детали

Отмечается, что цель обнаружили операторы 3-го полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении.

Ею оказалась машина из состава автоматизированной станции помех "Р-378Б" комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2". С помощью ударного БПЛА цель была уничтожена.

Справочно

"Борисоглебск-2" - российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Используется для подавления спутниковой связи, радионавигационных систем, создания помех в различных диапазонах. На вооружении армии рф - с 2013 года, с 2014-го применяется противником в войне против Украины.

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