Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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Враг обстрелял Харьковщину из разных видов оружия, 5 человек пострадали: полиция показала последствия
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
В Донецкой области спецназовцы дроном уничтожили машину из новейшего российского комплекса РЭБ
Украинские спецназовцы с помощью ударного беспилотника уничтожили российскую машину из комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" в Донецкой области.
Враг обстрелял Харьковщину из разных видов оружия, 5 человек пострадали: полиция показала последствия
Пять человек получили ранения в результате российских обстрелов в Харьковской области, в том числе четверо - в результате авиаудара по городу Харьков и один - в результате удара из РСЗО по селу.
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов, РСЗО и артиллерии: 88 взрывов
В течение дня российские войска 12 раз обстреляли пограничье Черниговской области, вызвав 88 взрывов, в результате чего одно гражданское лицо погибло и один человек получил ранения.
Суд ЕС отменил санкции против российских олигархов авена и фридмана
Суд ЕС снял санкции с российских олигархов петра авена и михаила фридмана, удовлетворив их иск и отменив ограничительные меры, введенные против них после начала российского вторжения в Украину.
В Николаеве произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии
В Николаеве произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Без света остались абоненты многих районов города.
Польские фермеры не ограничивают возможность проезда для гуманитарных и крайне необходимых грузов для Украины - Демченко
Польские фермеры не ограничивают пропуск гуманитарных и срочно необходимых грузов для Украины, поступающих из Польши или транзитом через нее.
В Константиновке Донецкой области под завалами нашли погибших из-за удара рф женщину и ребенка
В результате российской бомбардировки Константиновки Донецкой области погибли женщина и ребенок, которых нашли под завалами жилого дома.
Глава СБУ Малюк стал для путина целью №1: на него также хотят "повесить" теракт в "Crocus" - источники
россияне хотят повесить теракт в "Крокус Сити" на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и объявить его "главным террористом", определив его мишенью №1 из-за успешных ударов СБУ по Крымскому мосту, российским кораблям, нефтеперерабатывающим заводам и противодействия российской агентуре в Украине.
На Днепропетровщине уничтожили вражеский БПЛА
Силы противовоздушной обороны уничтожили российский беспилотник в Днепровском районе Днепропетровской области.
На Херсонщине из-за взрыва гильзы ранен ребенок - ОВА
10-летний мальчик получил ранения от взрыва снаряда в селе Новорайск Херсонской области.