Правоохранители сообщили о подозрении двум жителям Донецкой области, которые зарабатывали на выдаче документов мужчинам о непригодности к военной службе с правом выезда за границу. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что мужчина и его пособница в течение 2023-2024 годов делали документы желающим избежать мобилизации и выехать за границу.

По имеющейся информации, такими услугами воспользовалось около 15 человек, еще более 20 ждали их оформления.

Пакет стоил 7 тыс. долларов США. В него входили справка военно-врачебной комиссии и временное удостоверение военнообязанного с отметками о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета, что давало возможность выезда за пределы Украины, - говорится в сообщении.

При этом дельцы брали полную предоплату, после чего по почте отправляли документы. Также они четко инструктировали своих "клиентов" о правилах пересечения государственной границы и как показывать документы для выезда.

Справки содержали реквизиты одного из ТЦК Донецкой области. Сейчас устанавливается, кто именно готовил эти документы.

Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли наличные на более миллиона гривен в разной валюте, мобильные телефоны и автомобиль.

Мужчине и женщине сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете