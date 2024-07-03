В Донецкой области под российский обстрел попала пожарная часть

В Донецкой области, в городе Дружковка, российский обстрел повредил пожарную часть и санитарный автомобиль. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сегодня днем враг обстрелял город Дружковка. Взрывной волной и осколками были повреждены санитарный автомобиль, въездные ворота пожарно-спасательной части, а также дверные и оконные блоки - резюмировали в ГСЧС.

Чрезвычайники добавили, что пострадавших в результате инцидента - нет.

В Донецкой области войска рф намеренно обстреливают пшеничные поля, чтобы уничтожить урожай - ГСЧС