В Донецкой области под российский обстрел попала пожарная часть
Киев • УНН
Российские обстрелы повредили пожарную часть, машину скорой помощи и другие объекты инфраструктуры в городе Дружковка Донецкой области, но обошлось без жертв.
В Донецкой области, в городе Дружковка, российский обстрел повредил пожарную часть и санитарный автомобиль. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сегодня днем враг обстрелял город Дружковка. Взрывной волной и осколками были повреждены санитарный автомобиль, въездные ворота пожарно-спасательной части, а также дверные и оконные блоки
Чрезвычайники добавили, что пострадавших в результате инцидента - нет.
В Донецкой области войска рф намеренно обстреливают пшеничные поля, чтобы уничтожить урожай - ГСЧС3 июля 2024, 10:50 • 32425 просмотров