Оккупационные войска рф намеренно уничтожают украинские хлебные поля в Донецкой области. Об этом заявили в главном управлении ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 2 июля враг нанес удар по спелому пшеничному полю вблизи с. Новая Полтавка Краматорского района.

В результате обстрела возник пожар. На месте происшествия спасатели Константиновского гарнизона оперативно ликвидировали возгорание, чтобы не допустить уничтожения всего поля общей площадью в 266 га.

Впрочем, в результате пожара огнем уничтожено 50 га пшеницы на корню.

В тот же день враг обстрелял поле с пшеницей неподалеку от г. Мирноград Покровского района. Мирноградские спасатели, прибывшие на место происшествия установили, что происходит горение пшеницы на корню. Чрезвычайники ликвидировали возгорание на площади 9 га и не допустили распространения огня на все поле общей площадью 50 га.

Кроме того, в результате обстрела возник пожар пшеницы на корню за пределами с. Гродовка Покровского района. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание на площади 1,5 га.

Оккупанты намеренно уничтожают украинские поля с пшеницей, чтобы оставить нас без хлеба. Спасатели делают все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских обстрелов - подытожили в ГСЧС.

Напомним

На днях, 1 июля, оккупанты на Харьковщине, пытаясь уничтожить будущий урожай, намеренно обстреляли пшеничное поле в результате чего произошел пожар.