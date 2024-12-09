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В Донецкой области из-за обстрелов рф погибла 91-летняя женщина, еще четверо раненых

В Донецкой области из-за обстрелов рф погибла 91-летняя женщина, еще четверо раненых

Киев  •  УНН

 • 3509 просмотра

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В результате российских обстрелов на севере Донетчины погибла 91-летняя женщина и ранены 4 человека. Повреждены жилые дома, админздания, магазины и инфраструктурные объекты в Старой Николаевке и Константиновке.

91-летняя женщина погибла, еще четыре человека получили ранения в результате сегодняшних вражеских обстрелов севера Донецкой области, сообщил в понедельник глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН

Детали

По словам Филашкина, в Старой Николаевке Ильиновской общины россияне убили 91-летнюю женщину, ранили двух человек. Повреждены магазин и 3 транспортных средства.

В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 4 частных дома, многоэтажка, 2 админздания, 2 магазина, 2 нежилых помещения и 2 инфраструктурных объекта.

Дополнение 

По данным полиции региона,  за прошедшие сутки, 7 декабря, армия рф нанесла 2 218 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору Донетчины. Атаки произошли в городах Лиман, Николаевка, Покровск, поселке Щербиновка, селе Алексеевка.

В Щербиновке в результате атаки российского дрона травмировано гражданское лицо.

По Николаевке оккупанты ударили из РСЗО "Торнадо-С" - есть повреждения на территории объекта инфраструктуры.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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