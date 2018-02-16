В Луганской области на взятке задержали заместителя городского головы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Заместителя Северодонецкого городского головы и помощника депутата задержали во время получения взятки в сумме 135 тыс. грн. Об этом в сети Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.
Досудебным следствием установлено, что в конце 2017 чиновник требовал от директора строительной компании деньги в размере 10% от стоимости объекта строительства при выполнении этой компанией строительных работ по ремонту сетей, помещений систем отопления, водоснабжения и водоотведения здания одной из больниц города Северодонецка.
15 февраля во время получения неправомерной выгоды в размере 135 тыс грн чиновника задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему и посреднику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).
Следователями и прокурорами проводится комплекс неотложных следственных-розыскных действий для документирования преступной деятельности, продолжаются обыски по месту жительства и работы чиновника. В ближайшее время прокурорами в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается. В настоящее время проверяется причастность должностного лица к совершению других коррупционных преступлений на территории области. Санкция ч.3 ст.368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Львовской области полиция на взятке задержала заместителя одного из градоначальников.